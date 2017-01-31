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طقس في لبنان غداً قليل الغيوم مع صقيع ورياح شماليّة باردة وتدني بالحرارة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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طقس في لبنان غداً قليل الغيوم مع صقيع ورياح شماليّة باردة وتدني بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني ان يكون طقس اليوم غائم مع ضباب على المرتفعات وأمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 800 م خاصة في الشمال، كما تتدنى درجات الحرارة ليل الثلثاء/الأربعاء بشكل ملحوظ مترافقة برياح شماليّة باردة مما يستدعي التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن 400م.

كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء قليل الغيوم مع صقيع ورياح شماليّة باردة تؤدي الى تدني في درجات الحرارة مادون المعدلات الطبيعية، يتشكلّ معها طبقات من الجليد على الطرقات القريبة من السّاحل خاصّةً في شمال البلاد. أما الخميس فيكون مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة وبقائها دون معدلاتها الموسمية و انخفاض نسبة الرطوبة.

 
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المصدر : NBN

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