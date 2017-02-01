طقس في لبنان غداً مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوب بكتل هوائيّة شديدة البرودة تسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع موجات من الصقيع ورياح شماليّة باردة ناشطة أحياناً وجافة نسبياً تؤدي الى تدني في درجات الحرارة ما دون معدلاتها الموسمية، يتشكلّ معها طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 500 متر عن سطح البحر خاصة خلال الليل.

أما طقس يوم غد الخميس، مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع موج البحر، محذرة من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 800 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل، أما طقس يوم الجمعة فصاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة نحذر من خطرتكون الجليد.

الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

الإنقشـاع: جيد.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 30 و 50 %.

حال البحـر: منخفض ارتفاع الموج . حرارة سطح الماء: 16°م.

الضغط الجوي: 1028hPa . أي ما يعادل: 771 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 06:35 ساعة غروب الشمس: 17:08.

print

المصدر : NBN