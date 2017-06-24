طقس لبنان للأيام القليلة المقبلة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة داخلا وجبلا. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت :قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل وعلى المناطق المتوسطة الارتفاع، اليوم وخلال الأيام المقبلة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحيانا خاصة خلال الليل.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة داخلا وجبلا. الإثنين: قليل الغيوم، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 31 درجة. فوق الجبال من 16 الى 28 درجة. في الارز من 11 الى 23 درجة. في الداخل من 16 الى 33 درجة.

الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية غربية تتحول بعد الظهر الى متقلبة ضعيفة، سرعتها بين 10 و80 كلم/س.

الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80 %.

حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 28°م.

الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 05,28

ساعة غروب الشمس: 19,53.

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المصدر : NBN