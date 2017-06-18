طقس لبنان مستقر قليل الغيوم مع نسبة ربوطة مرتفعة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن “طقسا مستقرا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.”، مشيرة إلى أن “الطقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتكوّن الضباب على المرتفعات القريبة من الساحل فتسوء معه الرؤية أحياناً”.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع استقرار بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح من حين لآخر و يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية، و يبقى تكون الضباب على المرتفات.

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المصدر : وكالات