طلال حاطوم: المرحلة تستدعي التضحية من اجل لبنان وليس التضحية بالوطن

اقامت حركة امل شعبة تفاحتا مأدبة افطار تكريمية ﻻبناء الشهداء واﻻيتام وحضرها عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي عسيران ، المسؤول اﻻعﻻمي المركزي في حركة امل مدير عام اذاعة الرسالة الدكتور طﻻل حاطوم ، وفد من قيادة اقليم الجنوب في حركة امل ، ممثلين عن اﻻحزاب والقوى الوطنية اللبنانية ، رئيس واعضاء المجلس البلدي واﻻختياري وفعاليات ولفيف من رجال الدين .

كلمة حركة امل في المأدبة الرمضانية القاها المسؤول اﻻعﻻمي المركزي في حركة امل طﻻل حاطوم الذي اكد ان الوحدة الوطنية كانت ويجب ان تبقى امضى سﻻح في مواجهة الفتنة وفي مواجهة حاﻻت الشرذمة والتشظي التي تشهدها المنطقة التي يستهلكها اﻻرهاب التكفيري واﻻستعمار بمشاريع تقسيمية مذهبية فتنوية ، حاطوم تساءل في كلمته ، كيف لنا ان ننأى بلبنان عن لهيب النار المشتعلة من حولنا مؤكدا ان تجنيب لبنان عن ما يجري من حولنا يكون من خﻻل اﻻبتعاد عن الخطاب الطائفي التحريضي والتمسك بعناوين الوحدة والعيش المشترك والعمل من اجل الحفاظ على لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه

وحول القانون اﻻنتخابي قال حاطوم ان اي قانون انتخابي لكي يكون قانونا عادﻻ جامعا يؤمن الشراكة للجميع ويعيد انتاج الحياة السياسية هو القانون القائم على النسبية وفقا للدوائر الموسعة وهذا ما نادينا وعمل الرئيس بري من اجل الوصول اليه ولأننا نحرص على شركائنا في الوطن ولا نفرض رأيا با نبحث عن المساحات المشتركة التي تنتج عن التوافق الوطني وصلنا إلى قانون انتخابات نيابية مبني على اساس النسبية التي اقتنع معنا الجميع بها وعلى اساس 15 دائرة انتخابية تطمئن الشركاء في الوطن.

واضاف : للاسف البعض يريد قانونا انتخابيا مفصلا على قياسه وقياس مصالحه الشخصية ويريد ان يسجل انتصارات وهمية على حساب القانون اﻻنتخابي .

حاطوم حذر من الغرق في تفاصيل القانون اﻻنتخابي وشيطنتها مستغربا لجوء البعض الى العرقلة كلما تحقق تقدم قائﻻ : كلما اتفقنا على قانون انتخابي يعيدنا البعض الى المربع اﻻول ، نحن ﻻ نريد ﻻحد ان يشعر بالقلق ونريد تبديد الهواجس ونريد الوصول الى قانون انتخابي وفقا لمعايير وطنية وليس وفقا لمعايير طائفية نريد قانونا انتخابيا ينتصر فيه لبنان واللبنانيون بكل مكوناتها واطيافهم .

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المصدر : NBN