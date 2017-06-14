ظريف: إيران ستوفر الحاجيات الإنسانية اللازمة لقطر

أكد وزر الخارجة الإراني محمد جواد ظريف أن إيران ستوفر لقطر الحاجيات الإنسانية اللازمة التي تطلبها.

وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن مؤخرا أن إيران مستعدة لتزويد الدوحة بمواد غذائية وستخصص لها 3 موانئ، لكنه أضاف أن بلاده لم تقبل العرض بعد.

وفي نفس السياق صرح رئيس هيئة الصناعة والتجارة الإيرانية علي همتي ، بأن طهران فتحت خطا جويا لتصدير الخضروات والفواكه يوميا إلى دولة قطر عبر مطار مدينة شيراز، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمر بها قطر جراء المقاطعة الاقتصادية والسياسية التي فرضتها السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وسط اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب.

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المصدر : وكالات