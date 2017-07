ظريف: لن ننسى أنكم منحتموه وساما على فعلته

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظریف، أن مواطنيه لن ينسوا حادثة إسقاط بارجة أمريكية طائرة ركاب إيرانية، العام 1988، ومقتل 290 مدنيا فيها.

وكتب ظريف، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أسقطت بارجة أمريكية، في 3 يوليو 1988، الطائرة المدنية IR655، وقتل 290 مدنيا، ومُنح القبطان وساما. الإيرانيون لن ينسوا”.

وأشارت وكالة أنباء “ISNA” إلى أن الطائرة المدنية الإيرانية كانت أقلعت من مطار بندر عباس الدولي، متوجهة إلى مطار دبي الدولي في 3 يوليو/تموز 1988، لكن “القوات البحرية الأمريكية أمرت بإسقاط الطائرة المدنية ما تسبب بمقتل جميع الركاب (290 شخصا)، وغرقت في مياه الخليج الفارسي”.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن البارجة الحربیة الأمريكية المتطورة “يو إس إس فنسنس” أطلقت صاروخين من طراز “استاندر 2” بمدى 408 كيلومترات نحو طائرة الركاب المدنية عند الساعة 10:20 من صباح ذلك اليوم، “مخترقة بذلك المياه الإقليمية الإيرانية، على الرغم من أن معلومات الملاحة الجوية كانت واضحة وصريحة وتشير إلى إن الرحلة 655 طائرة مدنية”.

July 3, 1988, US ship shot down #IR655, killing 290 civilians. Ship capt. was awarded medal for murdering innocents. Iranians won't forget.

