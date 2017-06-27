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ظريف: مقترحاتنا للحلول السياسية في سوريا واليمن ما تزال على الطاولة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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ظريف: مقترحاتنا للحلول السياسية في سوريا واليمن ما تزال على الطاولة

 

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مقترحات طهران للتوصل إلى حلول سياسية في اليمن وسوريا ما تزال على الطاولة.
وأعرب ظريف عن أمله، في تصريح أدلى به خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في برلين اليوم الثلاثاء، بأن تستخدم البلدان صاحبة النفوذ من هذه الفرصة، منوها إلى أن مساعي إيران إلى جانب تركيا و روسيا لإنهاء القتال في بعض مناطق سوريا كانت مؤثرة للغاية.
وأكد ظريف أن لا حل عسكرياً للأزمات في المنطقة بل يجب إيجاد حلول لها عبر الحوار ودخول جميع الأطراف في العملية السياسية والتنسيق لمكافحة التطرف والمجموعات الإرهابية كداعش و”النصرة” و”القاعدة” في المنطقة.

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المصدر : وكالات

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