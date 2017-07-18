ظريف من نيويورك: نأمل ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماع للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، عن أمله “في ألا يؤدي الصراع في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية”، معتبرا أنه “يمكن للبلدين العمل معا لإنهاء الصراعات في سوريا واليمن”.

وردا على سؤال عن قلقه من حدوث مواجهة مباشرة بين طهران والرياض، قال ظريف: “نحن بالتأكيد نأمل ألا يحدث هذا… لسنا مضطرين للقتال. لا ينبغي أن نتقاتل. لا ينبغي أن نحاول إقصاء بعضنا من المشهد في الشرق الأوسط”.

اضاف:”نحن بالتأكيد نأمل أنه إذا كنا لا نتفق مع بعضنا بعضا بشأن الوضع في اليمن أو الوضع في سوريا .. أن يكون بوسعنا أن نعمل معا من أجل إنهاء تلك الأوضاع”.

وقال ظريف “إيران شريك جاد لكل تلك الدول في محاربة عدو مشترك لأننا نعتقد في نهاية المطاف … أن تلك القوى المتطرفة تمثل تهديدا لنا .. ولكنها تمثل تهديدا أكبر لهم”.

وذكر ظريف أنه لم تتم أي اتصالات بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لكن “هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تجرى” اتصالات.

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين يجرون اتصالات منتظمة مع مسؤولين أمريكيين بشأن الاتفاق النووي لعام 5102 بين إيران والقوى الكبرى بخصوص برنامج طهران النووي.

وقال ظريف:”إن إيران لا تصمم الصواريخ لحمل رؤوس حربية نووية، وهو محظور بموجب الاتفاق النووي، وإن صواريخ بلاده من أجل الدفاع عن نفسها فقط”.

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المصدر : NBN