ظريف يرد على قرار ترامب

ردّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بمنع دخول مواطني 7 دول مسلمة للولايات المتحدة، بوصفه “الهدية الكبيرة للمتطرفين”.

وكتب ظريف، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “التمييز الجماعي يساعد في تجنيد الإرهابيين، ويفاقم الخلافات التي يستخدمها المتطرفون لتعزيز مواقفهم”.

وأضاف أن المجتمع الدولي بحاجة إلى الحوار والتعاون لمعرفة جذور العنف والتطرف بصورة كاملة وشاملة.

وتابع ظريف أن حظر دخول المسلمين يثبت زيف مزاعم أمريكا حول الصداقة مع الشعب الإيراني، في ظل وجود الخلافات فقط مع الحكومة الإيرانية.

وأضافت الخارجية أنها سترد بالمثل على قرار ترامب.

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المصدر : وكالات