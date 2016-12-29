ظهور أول قاعدة فضائية خاصة في روسيا

انتهت بنجاح عملية توقيع صفقة بيع القاعدة الفضائية البحرية “المنصة البحرية” بين شركة “إينيرغيا” الروسية الحكومية المصنعة للصواريخ الفضائية ومجموعة الشركات الخاصة ” S7 “.

وقالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية نقلا عن رئيس شركة “إينيرغيا” فلاديمير سولتسيف إن مجموعة الشركات ” S7 ” قد تولت إدارة “المنصة البحرية” لكونها أول شركة خاصة تمتلك قاعدة فضائية في روسيا. وأضاف قائلا إن ” S7 ” تولت أيضا كل النفقات الخاصة بصيانة القاعدة الفضائية.

وأوضح سولتسيف أن “المنصة البحرية” ستسجل عام 2017 في قائمة السفن البحرية في ليبيريا، علما أن مقرها الأول كان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يذكر أن “المنصة البحرية” هي مشروع دولي ساهمت فيه أولا شركة “بوينغ” الأمريكية وشركة “إينيرغيا” الروسية وشركة “يوجماش” الأوكرانية وشركة نرويجية. وكانت شركة “المنصة البحرية” قد اعلنت عام 2009 عن إفلاسها فتولت شركة “إينيرغيا” إدارتها بعد إعادة تنظيمها عام 2010. وكان من المفترض أن تطلق من القاعدة الفضائية البحرية هذه صواريخ “زينيت” الأوكرانية التصنيع مع أقمار صناعية تجارية على متنها.

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المصدر : وكالات