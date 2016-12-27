ظهور معالم كأس القارات 2017 في المدن الروسية

بدأت معالم كأس القارات لكرة القدم روسيا 2017، بالظهور في المدن الروسية، التي ستستضيف هذا الحدث العالمي، حيث أطلقت مؤخرا مجموعة من قطارات المترو الخاصة بهذه البطولة.

وبدأ السكان والزوار في العاصمة الروسية موسكو، يدركون أن بطولة القارات تقترب بسرعة، إذ تم تزيين مجموعة من قطارات مترو المدينة بشعارات وعلامات البطولة.

وستعمل هذه القطارات التي تم كشف النقاب عنها مؤخرا في موسكو، على الخط الدائري في مترو الأنفاق طوال الأشهر الستة القادمة.

وقال أليكسي سوروكين، المدير التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم روسيا 2018، خلال حفل إطلاق هذه القطارات: “نأمل أن يستخدم الجمهور هذه القطارات في تنقلاتهم، لمشاهدة مباريات بطولة القارات وبطولة كأس العالم.. ستكون كأس القارات الصيف القادم بطولة رائعة، حيث تمثل حدثا رياضيا كبيرا واختبارا هاما لاستعداداتنا لتنظيم العرس الكروي العالمي بعد ذلك بعام”.

وأشار سوروكين، إلى أن حاملي تذاكر نهائيات كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018، يمكنهم التنقل مجانا، عبر هذه القطارات، وعبر جميع وسائل النقل العام الأخرى، في جميع المدن التي ستحتضن منافسات البطولتين.

يذكر أن روسيا، ستكون وجهة لعشاق كرة القدم عام 2018، باستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز، قبل ذلك، ستحتضن أربع مدن روسية (موسكو، قازان، سان بطرسبورغ وسوتشي)، بطولة كأس القارات صيف عام 2017.

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المصدر : روسيا اليوم