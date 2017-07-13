عاصفة شديدة تتسبب بانقطاع الكهرباء وتعطل الطيران في نيوزيلندا

تسببت رياح شديدة وأمطار وثلوج في تعطل رحلات الطيران وغلق طرق وانقطاع الطاقة عبر نيوزيلندا اليوم الخميس بعد أن تعرضت البلاد لعاصفة تحمل رياحا وصلت سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.

واجتاحت الرياح الجنوبية العاصمة ولنجتون، فيما تحركت العاصفة شمالا باتجاه أوكلاند أكبر مدن البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية “إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من عشرة آلاف مبنى في جزيرة نورث آيلاند وأغلقت الكثير من الطرق وتوقفت حركة العبارات في مضيق كوك بين الجزر الشمالية والجنوبية بسبب الأمواج العاتية”.

وقال توم آدمز عالم الأرصاد الجوية على الموقع الإلكتروني لهيئة الأرصاد الجوية “ستستمر الرياح الجنوبية المدمرة حتى المساء… قبل أن تخف تدريجيا صباح غد”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس صدرت تحذيرات من سوء الأحوال الجوية، وذكرت وسائل إعلام أنه تم إنقاذ قائدي سيارات حوصروا على طريق سريع في جزيرة نورث آيلاند.

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المصدر : NBN