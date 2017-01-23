عاصفة من العيار الثقيل- ثلوج على السواحل ربما؟

يتحضر لبنان والمنطقة لاستقبال المنخفض الجوي الأقوى لهذا العام حاملاً معه أمطار وثلوج على ارتفاعات منخفضة غير معتادة على اللون الأبيض ابتداءً من ٢٦ الى ٢٩

وفي التفاصيل:

مرتفع جوي يسيطر على وسط وغرب اوروبا يدفع بمنخفض جوي حديث نحو الشرق ناشئاً فوق المتوسط قبالة سواحل ايطاليا..

نظراً لبعد المسافة بين لبنان وايطاليا، سيحظى هذا المنخفض بكمية كبيرة من الرطوبة بسبب مروره فوق البحر..

هذا المنخفض الرطب يجذب كتلة قطبية باردة من فوق غرب روسيا الى الحوض الشرقي للمتوسط ليتحول الى عاصفة ثلجية عنيفة حاملة كميات كبيرة من الثلوج..

بالنسبة لارتفاع الثلوج ونظراً لتخطى الفترة الزمنية الخمسة ايام، لكن المؤشرات حالياً تشير إلى وصول الثلوج الى ما دون ال٥٠٠ متر.

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المصدر : وكالات