عباس يهاتف نتنياهو ويدين بشدة عملية المسجد الأقصى البطولية

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية المسجد الأقصى المبارك التي نفذها ثلاثة شبان صباح الجمعة وأدت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين.

وعبر عباس بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” عن رفضه الشديد، وإدانته لـ”الحادث الذى جرى في المسجد الأقصى، كما أكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وخاصة في دور العبادة”.

كما طالب بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق الأقصى أمام المصلين، محذرًا من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للاماكن المقدسة.

فيما أكد نتنياهو لعباس -بحسب وفا- أنه لن يتم تغيير على الوضع القائم للاماكن المقدسة، كما طالب بـ”تهدئة الأمور من قبل جميع الأطراف”.

ونفذ 3 شبان فلسطينيين وهم من عائلة جبارين ويقطنون في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل عملية مزدوجة تخللها اشتباك مسلح داخل باحات الأقصى صباحًا، أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين.

وتصاعدت عمليات القمع والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى مؤخرًا، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا مع استمرار اعمال الحفر أسفله وتدنيسه بشكل يومي.

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المصدر : NBN