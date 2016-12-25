عبدالرحمن الراشد يتزوج من الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي

كشفت مصادر إعلامية أن الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد تزوج من الإعلامية اللبنانية مذيعة قناة العربية ريما مكتبي قبل عدة أيام.

وأكدت المصادر بحسب ما نقلته “سيدتي” أنّ الزواج تمّ بالفعل قبل أيام، من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل التي يفضّل الزوجان إبقاءها بعيداً عن الإعلام.

يشار أن عبد الرحمن الراشد 60 عاماً، شغل منصب مدير عام قناة العربية منذ عام 2004 حتى استقالته منها عام 2014 حيث عين عضواً في مجلس إدارة مجموعة MBC، أما ريما مكتبي 39 عاماً عملت في قناة العربية كمراسلة حربية، ثم في شبكة CNN لمدة سنتين، لتعود من جديد إلى العربية بعد خضوعها العام الماضي لعملية استئصال ورم من رأسها.

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المصدر : NBN