عبد المجيد صالح: ليتوحد الموقف الفلسطيني بوجه اسرائيل وفاء لكبوجي

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” عبد المجيد صالح في كلمة له خلال احتفال تكريمي للمطران الراهل هيلاريون الكبوجي أن “المطران كبوجي هو عنوان الوحدة والمقاومة والتضحية والعطاء، والتعبير الأساسي والمهم الذي يمكن أن نطلقه اليوم عليه هو مطران المقاومة وشيخها، ليس فقط على مساحة معينة، وإنما على مساحة العالم العربي، لأنه كان يؤمن بالوحدة الوطنية وبوحدة الموقف”، لافتا الى أننا “وإذا كنا أوفياء له، فإن علينا بداية أن نترجم هذا الوفاء على المستوى الفلسطيني من خلال وحدة الموقف الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الذي لا يفهم لا لغة الحوار، ولا يلتزم بالمواثيق الدولية أو قرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن، ولا يخشى ولا يخاف إلا من المقاومة”.

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المصدر : NBN