عدد سكان مصر مستمر بالارتفاع ويصل إلى 93.3 مليون نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان له، الإثنين، أن عدد سكان مصر استمر في الارتفاع ليصل إلى نحو 92.1 مليون نسمة في بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 19.3 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد %51 ذكورا، %49 إناثا، بنسبة نوع 104.1 ذكور لكل 100 أنثى، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان حتى مساء أمس إلى 93.332 مليون نسمة.

وقال الجهاز في بيانه ان محافظة القاهرة تعد أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها نحو 9.6 ملايين نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددا في السكان، حيث بلغت 173 ألف نسمة في مطلع العام الجاري، لافتا إلى أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية أقل من 15 سنة ثلث السكان بنسبة %31.3.

بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن (65 سنة فأكثر) %4.3 فقط في بداية عام 2017، في حين بلغت نسبة سكان الحضر نحو %43، مقابل %57 لسكان الريف، وأشار الجهاز في بيانه إلى معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية والذي بلغ %54.9 في يناير الماضي، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 54.9 فردا.

كما أشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور من 66.5 سنة عام 2006 إلى 70.8 سنة عام 2017، وللإناث من 69.1 سنة عام 2006 إلى 73.6 سنة عام 2017.

print

المصدر : NBN