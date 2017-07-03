عراقجي: على امریكا تجنب القیام بأي اجراء احادي الجانب في سوریا

حذر مساعد وزیر الخارجیة الإيرانية للشؤون القانونیة والدولیة عباس عراقجي الولایات المتحدة الامریكیة من القیام بأي اجراء أحادي الجانب ومعارض للقوانیین الدولیة في سوریا.

وأشار عراقجي، فی تصریح للصحفیین على هامش اجتماع عقد في طهران، بمناسبة مرور عشرین عاما على تنفیذ المعاهدة الدولیة للحدّ من انتشار السلاح الكیمیاوي، إلى المزاعم الامریكیة بشأن “استخدام النظام السوري للسلاح الكیمیاوي”، مشددا بالقول ان أي اجراء أحادي الجانب قامت به امریكا في سوریا سابقا أو المحتمل في المستقبل سیكون معارضا للقوانین الدولیة ومدانا بشدة.

وأضاف “موقف الجمهوریة الاسلامیة الإيرانية الحاسم متمثل في الإدانة الشدیدة للهجوم الامریكي هذا، وقد تم الاعلان عن التحذیرات اللازمة من أن أي هجوم في المستقبل سیكون مدانا”.

وفی سیاق متصل نوّه عراقجي الى التشاورات الجاریة بین ایران والدول الاوروبیة، مردفا بالقول إن الموضوع هذا طُرح خلال الزیارة الاخیرة لوزیر الخارجیة محمد جواد ظریف، و”نأمل على الحكومة الامریكیة بأن تكف عن كافة الاجراءات أحادیة الجانب ومعارضة للقانون الدولي”.

ودعا المسؤول الایراني “المنظمة الدولیة لحظر السلاح الكیمیاوي” إلى اتخاذ خطوات مناسبة في سیاق تجرید الجماعات الارهابیة الناشطة في سوریا وخاصة داعش من هذا السلاح، مشیراً الى الازمة التي افتعلها التنظیم الارهابي عبر هجومه بالسلاح الكیمیاوي على المدنیین في سوریا فیما وّجهت الاتهامات إلى الحكومة السوریة في هذا الخصوص.

وتابع قائلاً “نحن ندعم جهود المنظمة الدولیة في سیاق تقصي الحقیقة بشأن استخدام السلاح الكیمیاوي في سوریا من قبل الجماعات الارهابیة وقد أجرینا في السیاق نفسه تشاورات مع الحكومة السوریة”.

print

المصدر : NBN