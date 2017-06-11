عراقي ينافس على لقب “ملك جمال العالم”

العراقي الذي أسماه الأوروبيون بـ”صاحب الابتسامة الأجمل” عند تنافسه معهم على مسابقة ملك جمال هولندا التي اختتمت حديثاً، يعود مرة أخرى لينافس جمال رجال العالم، وينال تصويتاً مكثفاً من العراقيين.

حصل وهاب حسو، العراقي من المكون الإيزيدي، على نحو ألفي صوت على موقع مسابقة “ملك جمال العالم”، حتى اللحظة بدعم من أصدقائه وأقاربه العراقيين ومن مختلف الدول، ليتنقل بشكل قياسي من المرتبة الـ38 إلى الخامسة.

وقال حسو 21 عاماً، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم الأربعاء 7 حزيران/يونيو، “تم دعوتي لتمثيل العراق في مسابقة ملك جمال العالم في جمهورية الدومينيكان (Men Universe models international)”.

وأضاف حسو أن القائمين على المسابقة شاهدوا صورتي مع العلم العراقي، والدعم الإعلامي الهولندي، وسألوا عني، حتى دعوني للمشاركة والمنافسة على اللقب.

وذكر حسو: أنافس على اللقب من بين أكثر من 40 متسابقاً من مختلف الدول، ورسالتي هي إنسانية للشعب العراقي بشكل عام، والإيزيدي بشكل خاص لما تعرض له من إبادة وجرائم شنيعة على يد تنظيم “داعش” الإرهابي، في مطلع أب/أغسطس 2014.

ويحتاج حسو دعم بلاده العراق له، وكذلك الدعم المالي لأنه ما زال طالبا وبظروف معيشية صعبة في هولندا، ولا قدرة له على جميع التكاليف اللازمة للتحضيرات من تدريبات وثياب، مثل باقي المتنافسين الذين تكفلت بلدهم بكافة التفاصيل الخاصة بهم.

ونفذ أصدقاء حسو حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها في “فيسبوك”، للتصويت له ودعمه لرفع اسم العراق والفوز باللقب في المسابقة المقامة في جمهورية الدومنيكان التي تعد ثاني أكبر دولة في منطقة الكاريبي (بعد كوبا).