عرض مجنون من برشلونة للتعاقد مع فيراتي .. والضحية راكيتيتش

يواصل برشلونة العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، حيث أن النادي الكتلوني عاد مجدداً من أجل محاولة إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن الدولي الإيطالي ماركو فيراتي .

وحسب مصادر “calciomercato” فإن برشلونة حسن من عرضه من أجل ماركو فيراتي ، حيث أن النادي الكتلوني قدم 65 مليون يورو إضافة إلى ورقة متوسط الميدان الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن برشلونة ينتظر رد باريس سان جيرمان النهائي ، حيث أن فرص النادي الكتلوني تضل ضئيلة في ظل عدم رغبة رئيس نادي العاصمة الفرنسية ناصر الخليفي في مناقشة أي عرض للتخلي عن ماركو فيراتي .

ويرتبط ماركو فيراتي (24 سنة) مع باريس سان جيرمان بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2021 ، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2012 قادماً من بيسكارا مقابل 12 مليون يورو .

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المصدر : NBN