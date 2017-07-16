عزالدين دعت الكتل النيابية والاحزاب لاقرار السلسلة: الطريق مفتوح لذلك

اشار وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين خلال احتفال تكريمي لها اقامته بلدية العباسية والمنتدى الثقافي الاجتماعي في قاعة المنتدى في العباسية، الى انه “من اجل حفظ الامانة ولنكون على مستوى الانجازات ادعو الاجيال الشابة لقراءة كل هذا التاريخ فلا يضيعوه ولا يستكينوا، فالتحديات كبيرة وداهمة على اكثر من مستوى ما يتطلب الحفاظ على وحدتنا وثقافتنا. اتحدث عن الشباب لانهم جوهر التغيير ومفتاح الانجازات في كل المجتمعات وكما هو معلوم فان الانجازات التي تحققت في مناطق الجنوب سواء من خلال انجاز التحرير او استكماله بمشاريع التنمية كانت كبيرة جدا مضيفة ان التحول الذي حصل منذ اطلق الامام الصدر افكاره وروحه فينا كبير جدا وقد لمسنا نتائجه على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفكرية والتحدي الاكبر هو الحفاظ على هذه الانجازات لانها مهددة نتيجة الكثير من الظروف الداخلية والاقليمية والدولية. ومن ابرز الظروف والتهديدات هي البيئة العالمية المشحونة بثقافة الصدام وبيئة عربية متفجرة نتيجة ثقافة التكفير اضافة الى بيئة لبنانية تغلب عليها لغة الطائفية والمذهبية والفئوية وتغيب دولة الحكم الرشيد العادلة والجامعة. واضافة الى هذا الخطر ما تواجهه مجتمعاتنا من ترويج وتسويق للمخدرات التي هي اشد فتكا من الرصاصة والصاروخ”.

واضافت: “ان الارهاب والمخدرات هما من اخطر الاسلحة ومواجهتها تتطلب وعيا ومبادرات فردية وبلدية واجتماعية اضافة الى دور الدولة. الا ان الاهم من اجل مواجهة هذه الافات هو ان يكون لشبابنا حلم ومشروع وقضية والحمد لله نحن الجيل الذي واكب مشروع الامام الصدر. هذا المشروع الذي سهر على استمراريته وتطويره دولة الرئيس نبيه بري وحماه باشفار العيون وتمسك به في احلك الظروف واصعبها. نستطيع القول اننا فتحنا مسارات الحلم والانجاز من خلال الاصرار على التحصيل العلمي والثقافي والفكري الذي تحول الى قيمة اساسية في سلم قيم جبل عامل والذي اسس لكل عناصر القوة الاخرى. وهذا ما نضعه بين ايدي شبابنا من الجيل الجديد لتبقى عليهم مسؤولية الافادة من التجربة وتطويرها والبناء عليها. وهذا يتطلب شبابا مثابرا ملتزما يتقن ما يقوم به (ان الله يحب اذا قام احدكم بعمل ان يتقنه) شباب يتعاطى بمسؤولية وجدية تجاه القضايا والملفات التي يتعاطى معها ويتصدى لها”.

واضافت: “في السياسة اعرج على مسألتين من صلب ذلك التاريخ. المسألة الاولى تتعلق بوحدة لبنان وصية الامام موسى الصدر وهم دولة الرئيس نبيه بري. هذه القضية التي قدمت حركة امل لاجلها التضحيات. وفي هذا السياق جاء سعي دولته الى قانون انتخابي يكرس هذه الوحدة دون الغاء الخصوصيات وذلك من خلال النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة او دوائر موسعة الا ان ما توصلنا اليه هو افضل الممكن وذلك ايضا حرصا على وحدة لبنان. اليوم نحن امام تجربة انتخابية جديدة تتطلب منا حضورا متميزا كما كان حال الجنوبيين دائما يثبتون بذلك وعيهم السياسي المتقدم وصونهم لخياراتهم الاستراتيجية. اما المسألة الثانية فهي الاوضاع المعيشية الضاغطة على الجميع. لقد وضع دولة الرئيس مسألة اقرار سلسلة الرتب والرواتب اولوية في هذه المرحلة بعد قانون الانتخاب وهنا نشدد على ان الجميع اليوم هم امام مسؤوليتهم في هذا الاطار فلا يكفي الحديث عن معاناة الناس وآلامهم دون اعطائهم الحقوق. الاحزاب السياسية والكتل النيابية مدعوة الى الاسراع في الحضور الى الندوة البرلمانية لاقرار السلسلة والطريق مفتوح لذلك”.

وفي ختام الاحتفال تسلمت الوزيرة عز الدين دروعا تقديرية من بلدية العباسية ومن المنتدى الثقافي الاجتماعي.

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المصدر : NBN