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عزالدين عرضت مع وفد مشكلة النفايات في النبطية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي
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عزالدين عرضت مع وفد مشكلة النفايات في النبطية

بحثت وزيرة التنمية الإدارية عناية عزالدين مع رئيس اتحاد بلديات الشقيف النبطية محمد جابر ورئيس بلدية الكفور خضر سعد ومسؤول العمل البلدي في حركة أمل في المنطقة الثانية محمد عواضة ومسؤول العمل البلدي في المنطقة في “حزب الله” حاتم حرب، في الحلول المقترحة لمشكلة النفايات الصلبة في النبطية، وتم الاتفاق على الحل الطويل الأجل، وذلك عبر تشغيل معمل معالجة النفايات وإنشاء مطمر صحي للعوادم مع وضع آلية مفصلة للحوافز المترتبة لبلدية الكفور. وتم التوافق على استمرار البحث في وضع آلية مفصلة للتخلص من العوادم الناتجة عن تشغيل المعمل ريثما يتم الانتهاء من إنشاء المطمر الصحي.

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المصدر : NBN

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