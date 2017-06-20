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عز الدين استقبلت المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عز الدين استقبلت المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي

إستقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين في مكتبها في الستاركو المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي رينو سيليغمان.

واشارت عزالدين الى “ان اللقاء تناول آفاق التعاون مع البنك الدولي في مشروع التحول الرقمي، مؤكدة على انها “تعمل مع باقي الوزارات المعنية في الحكومة لوضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي”. اضافت: “ان البحث مع ضيفها تطرق الى سبل تأمين التمويل للمشروع والدعم التقني والخبرات والدروس المستقاة من تجارب الدول الاخرى، وعن كيفية تنفيذ المشروع بطريقة شفافة، بالاضافة الى اثر تنفيذ المشروع على نوعية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وعلى بنية الاعمال والاستثمار في البلد”.

واشارت عزالدين الى “ان البحث تناول ايضا مدى اهمية المشروع، في اعادة الثقة بين المواطن والدولة”. 

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المصدر : NBN

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