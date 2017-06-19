عز الدين: الهدف من الكوتا التساوي مع الرجال في الانطلاق

اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين الى ان المرأة اللبنانية ليست مضطهدة بالقانون والدستور الا انها مضطهدة بالممارسة، ومنذ العام 1953 لديها حق الا ان العقلية الذكورية مسيطرة.

وفي حديث اذاعي، لفتت الى ان الكل دعا لتصحيح المسار والخلل الا انه لم يتم التعاطي بالموضوع بالجدية اللازمة، وندعو المرأة للترشح.

ولفتت الى ان الهدف من الكوتا التساوي في الانطلاقة، عند الانطلاق الى سباق على المتنافسين الانطلاق من المحطة عينها، الا ان الرجال يبدأون من مرحلة متقدمة ونحن نتسابق معهم بمراحل اقل منهم، لا مساواة في الانطلاق، موضحة ان الكوتا مؤقتة لتحسين العقلية الذكورية، وللدلالة على ان الامرأة مؤهلة ، ونترشح بظل قانون غير ملزم ان الناخبين يبتخبوا سيدات لان العقلية بحاجة الى وقت للتغيير.

واشات الى ان المرأة تتحمل المسؤولية بعامل التربية وعليها ان تكون مقتنعة بنفسها وتكون جدية داخل الاحزاب السياسية واخذ دور بالعمل الحزبي.

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المصدر : وكالات