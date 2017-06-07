عز الدين: نأمل بأن تتكرس الاجواء الايجابية بما يخص قانون الانتخاب

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أن “الحقيقة لا يمكن أن تأخذ طريقها الصحيح في شهر الصوم المبارك الا من خلال أعمالنا ومسلكيتنا في عملنا ومهنتنا، وفي مهن الطب والصيدلة وكل المهن التي لها علاقة بصحة الانسان ورفاهيته وخدمته، وهي من أهم الميادين التي يمكننا أن نطبق فيها المعاني السماوية”.

وفي كلمة لها خلال رعايتها حفل الافطار الذي أقامته نقابة المختبرات الطبية في لبنان اشارت عز الدذين إلى أن “مستوى مهنتنا وكيف يمكننا تطويره، حيث اعتمد نظام الجودة ونقول انه يجب تطبيق قرار اعتماد الجودة على المختبرات الخاصة بعد اعتماده في مختبرات المستشفيات. ونحن نعرف أن نظام الجودة هذا يحمل المختبرات مسؤولية وعبئا ماليا كبيرين، لآنه يجب توفير البنية التحتية الكاملة من تجهيزات وعناصر بشرية وغيرها. ولذلك، نحن حرصاء على أن تكون بيئة العمل المخبري بيئة سليمة بعيدة عن الاحتكار والمرتشين، ونحن نقوم بكل هذه الخطوات”، مضيفة:”صحيح أن الوزارة التي أنا فيها، أي وزارة الدولة للتنمية الادارية، ليست على تعاط مباشر مع هذا الموضوع، ولكن بحكم المامي بتفاصيل العمل المخبري تصديت لهذا الامر منذ اليوم الاول لاستلامي الوزارة، وعقدت عدة لقاءات مع النقيب حداد”.

وفي الختام أملت عز الدين أن “تتكرس الاجواء الايجابية التي سمعنا عنها بما يخص قانون الانتخاب، ونحن نقول انه في هذا الشهر الكريم تكون الشياطين مغلولةان شاء الله ان تكون شياطين قانون الانتخاب مغلولة في هذا الشهر الكريم حتى نصل الى النتيجة المرجوة”.

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المصدر : وكالات