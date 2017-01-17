عشاق فرقة “البيتلز” يحتفلون بعيدها العالمي

يحتفل عشاق فرقة “البيتلز”،اليوم بعيد “البيتلز” العالمي لأن هذه الفرقة الشهيرة قدمت حفلتها الأولى في نادي The Cavern في ليفربول عام 1957 في هذا اليوم بالذات.

وتشكلت فرقة “البيتلز” بقوامها النهائي في 19 آب عام 1962 وظلت به حتى توقفها في عام 1970 حيث كان جون لينون فيها مغنيا وشاعرا وعازف جيتار وبيانو وبول مكارتني مغنيا وشاعرا وعازف غيتار وبيانو أيضا بينما كان جورج هاريسون عازفا رئيسيا على الغيتار ومغنيا وكان رينغو ستار مغنيا وطبالا في الفرقة.

كانت “البيتلز” أول فرقة أدت حفلتها في استاد رياضي ونفذت رحلة عالمية. وكانت هي الفرقة الأولى التي عرف الجميع أسماء كل أعضائها لأن اسم المغني فقط كان معروفا سابقا. أما أعضاء فرقة البيتلز فغنوا جميعهم بمن فيهم طبال الفرقة الذي شغل مكانه على منصة خاصة به الأمر الذي لم يكن ليتحقق سابقا.

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المصدر : وكالات