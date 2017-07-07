عشية صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة قوى الامن الداخي تستأنف حملة #بتقبل_تقتل

عشية صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة استأنفت قوى الامن الداخلي حملتها #بتقبل_تقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واكدت انها مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء.
#قوى_الأمن مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء.
شاركنا و #بلّغ عن مطلقي النار#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/6pxalIDcdi
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017
برصاصِة قلمك نجحت… ما يسَقطَك بيك بألم رصاصُه #بتقبل_تقتل pic.twitter.com/xMUe70hYpi
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017
إذا بتقبل يكون رصاص أهلك تكريم نجاحك، بتكون شهادتك مجروحة وقاتلة.#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/woMWCjiDcl
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017
شهادة نجاحك بتكتمل لمّا ترفض إطلاق رصاص الإبتهاج وإلاّ شهادتك شهادة زور.#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/V7NnN8hOeh
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017