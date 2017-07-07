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عشية صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة قوى الامن الداخي تستأنف حملة #بتقبل_تقتل

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عشية صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة قوى الامن الداخي تستأنف حملة #بتقبل_تقتل

عشية صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة استأنفت قوى الامن الداخلي حملتها #بتقبل_تقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واكدت انها مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء.

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المصدر : قوى الامن

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