عشية صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة قوى الامن الداخي تستأنف حملة #بتقبل_تقتل

عشية صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة استأنفت قوى الامن الداخلي حملتها #بتقبل_تقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واكدت انها مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء.

#قوى_الأمن مستمرة بملاحقة المجرمين الذين يطلقون النار إبتهاجاً، وسيتم توقيفهم وإحالتهم الى القضاء.

شاركنا و #بلّغ عن مطلقي النار#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/6pxalIDcdi — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017

إذا بتقبل يكون رصاص أهلك تكريم نجاحك، بتكون شهادتك مجروحة وقاتلة.#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/woMWCjiDcl — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017

شهادة نجاحك بتكتمل لمّا ترفض إطلاق رصاص الإبتهاج وإلاّ شهادتك شهادة زور.#بتقبل_تقتل pic.twitter.com/V7NnN8hOeh — قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 7, 2017

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المصدر : قوى الامن