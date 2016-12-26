عصابة تقتل 7 أشخاص خلال احتفال بالميلاد في المكسيك

قتلت عصابة مسلحة، الأحد، 7 أشخاص، من بينهم 3 رجال شرطة، خلال احتفال عائلي بعيد الميلاد في ولاية غيريرو جنوبي المكسيك، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.

ووقعت الحادثة في وقت مبكر من يوم الميلاد خارج منزل في مدينة بوينتي ديل ري، حيث أطلق المسلحون النار على ستة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما.

والقتلى هم 3 إخوة ووالدهم وعمهم، ورجل وامرأة كانا مدعوين إلى المنزل.

وغيريرو هي إحدى الولايات المكسيكية الأكثر تضررا من وحشية عصابات المخدرات، التي تتقاتل في ما بينها في كثير من الأحيان، فضلا عن تنفيذ عمليات خطف وابتزاز.

print

المصدر : سكاي نيوز