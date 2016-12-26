  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

عصابة تقتل 7 أشخاص خلال احتفال بالميلاد في المكسيك

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
10 Views
عصابة تقتل 7 أشخاص خلال احتفال بالميلاد في المكسيك

قتلت عصابة مسلحة، الأحد، 7 أشخاص، من بينهم 3 رجال شرطة، خلال احتفال عائلي بعيد الميلاد في ولاية غيريرو جنوبي المكسيك، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.

ووقعت الحادثة في وقت مبكر من يوم الميلاد خارج منزل في مدينة بوينتي ديل ري، حيث أطلق المسلحون النار على ستة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 24 و54 عاما.

والقتلى هم 3 إخوة ووالدهم وعمهم، ورجل وامرأة كانا مدعوين إلى المنزل.

وغيريرو هي إحدى الولايات المكسيكية الأكثر تضررا من وحشية عصابات المخدرات، التي تتقاتل في ما بينها في كثير من الأحيان، فضلا عن تنفيذ عمليات خطف وابتزاز.

print
المصدر : سكاي نيوز

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class