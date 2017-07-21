عصابة في بر الياس تحتجز سوريين بهدف ابتزاز ذويهم

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـــــي:

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن قيام عصابة مؤلّفة من لبنانيين وسوريين، في بلدة بر الياس البقاعية، بإحتجاز أشخاص سوريين من نساء وأطفال كانوا قد دخلوا إلى لبنان عن طريق التهريب، بحيث يقوم أفرادها بالتواصل مع ذوي المحتجزين ومفاوضتهم على فدية مالية لقاء إطلاق سراحهم.

من خلال المتابعة والاستقصاءات والتحريات، تمكنت قوة من الشعبة المذكورة من تحديد مكان الاحتجاز وهو أحد منازل البلدة المذكورة، ومداهمته بتاريخ 20/7/2017، حيث تمكنت من تحرير ثلاث عائلات قوامها خمسة عشر شخصاً، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين.

كما جرى توقيف أحد الضالعين، ويدعى:

م. ز. (مواليد عام 1994، سوري)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.

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المصدر : قوى الامن الداخلي