علماء صور: الفطر فرصة لتعزيز الوحدة الإسلامية ونبذ التكفير

هنأ لقاء علماء صور ومنطقتها المسلمين بعيد الفطر، وتمنى أن يكون العيد “فرصة للعودة إلى القيم الإسلامية المحمدية الأصيلة التي تدعو لتعزيز الوحدة الإسلامية ونبذ الفتنة والتكفير ومواجهة كل من يسعى لشق الصف الإسلامي ونصرة المظلوم والتصدي لكل مؤامرات الاستكبار العالمي ومخططاته التي تسعى للهيمنة على المنطقة ومقدراتها”.

ورأى في بيان اليوم أن “الاحتفال بالعيد والفرحة إنما تتم بالتهاني الخاصة للمجاهدين والمرابطين على امتداد ثغور الإسلام المحمدي الأصيل في العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين حيث المعارك البطولية في وجه الأعداء وبوصلتهم أبدا لا تحيد عن فلسطين الأبية”.

وهنأ اللبنانيين “بإنجاز قانون الانتخاب، وعسى أن تكون هذه الخطوة بوابة عبور نحو بناء الدولة القوية المقتدرة والمتمسكة بأبرز معادلات قوتها ومنعتها، الجيش والشعب والمقاومة”.

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المصدر : NBN