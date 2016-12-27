على صعيد الكرة الألمانية.. كروس يفوز بجائزة “رجل عام 2016”

أعلنت مجلة كيكر الألمانية، الاثنين فوز مواطنها توني كروس بجائزة رجل عام 2016 بعد تحقيقه إنجازات مميزة رفقة ريال مدريد الإسباني.

المجلة الألمانية تمنح جائزة “رجل العام” لنجوم ومدربي كرة القدم الألمانية بشكل عام بدءاً من 1990 وحتى يومنا هذا، حيث توج بها العديد من الأساطير مثل فرانز بيكنباور ومايكل بالاك.

ونشرت المجلة تصريحات ليواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا بعد معرفته بتتويج كروس بالجائزة مما دفعه للقول “إنجازاته تتحدث عن نفسها، توج بطلاً لأوروبا مع ناديين مختلفين وتوج بطلاً للعام مع منتخب بلاده. قوته الحقيقية تتمثل في تقديمه مستوى مميز وثابت أسبوع تلو الآخر بدون أي تراخي”.

وحقق توني كروس لقب دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد عن موسم 2015\2016 ، كما توج بلقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال العام الحالي أيضاً، ناهيك عن وصوله لنصف نهائي كأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

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المصدر : NBN