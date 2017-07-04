عمليات خطف في إدلب تطال مسؤولين في “حركة أحرار الشام”

نقلت تنسيقيات المسلحين عما أسمتها “مصادر” في “حركة أحرار الشام” قولها إن مسلحين ملثمين قاموا يوم أمس الاثنين بخطف أحد المسؤولين في “أحرار الشام” المدعو “أبو يوسف شوبك” من أمام منزله في مدينة إدلب.

كما قام ملثمون أيضاً، باختطاف مسؤول اخر في “أحرار الشام” المدعو “إبراهيم ياسين”، وتوجهوا به إلى قرب مدينة سرمدا في ريف إدلب الشمالي، ويتم فقدان أثرها.



وكانت تنسيقيات المسلحين نقلت عن أحد المسؤولين في “حركة أحرار الشام” قوله إن “هيئة تحرير الشام” تستعد لشن هجوم على مدينة إدلب مشيراً الى أنها تحشد قواتها في مدينة “حارم” في ريف إدلب الشمالي وبلدة “أبو الظهور” في الريف الشرقي، مؤكداً عدم وجود أي مبرر لهذا الهجوم، وأوضح المسؤول أن مسلحي “أحرار الشام” يستعدون لصد الهجوم على المدن.

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المصدر : الاعلام الحربي