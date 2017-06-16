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عمليه سلب سوري فجرا على طريق ماسا

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عمليه سلب سوري فجرا على طريق ماسا

تعرض السوري علي الخلوف الدياب لعمليه سلب بقوه السلاح من قبل مجهولين على طريق بلده ماسا  وفي التفاصيل  بان السوري المذكور وبعد منتصف الليل واثناء قيامه بشراء بعض الحاجيات  من محل ابو حسين الدلباني  والكائنه على طريق ماسا  ومستثمره من قبل السوري احمد شلاش شحود ترجل شخصان غير ملثمين كانو على متن سياره من نوع  كيا ريو لون اسود دون لوحات وبحجه شراء بعض الحاجيات  اقدمو على سلب السوري المذكور  بقوه سلاح بعد تهديد بالقتل ورفع السلاح باتجاهه  مبلغ وقدره اربعمايه الف ليره لبنانيه من فئه المئه  واوراقه الثبوتيه و هاتف محمول والشريحه الموجوده بداخله  تحمل الرقم(٧٠٠٢٧٦٦١) وكما اقدمو على سلب صاحب  المحل كامل الغله وفروا الى جهه مجهوله   علما بان حسب المعلومات  كان على متن السياره اربع اشخاص تحرياتنا  ناشطه ومستمره عاملين على معرفه  الفاعلين والسوري المذكور بصدد الادعاء بالقطعه المعنيه

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المصدر : وكالات

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