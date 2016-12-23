عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 23-12-2016

السفير

عون «يستثمر» سعودياً: الإفراج عن أسلحة الجيش

الجيش السوري يعلن حلب «مدينة آمنة»

النهار

إحاطة سعودية – فرنسية – إيرانية بالحكومة

حلب بلا معارضة والنظام أعلن استعادتها كاملة

الاخبار

كفريا والفوعة علبة الحكايا تُفتح

اقتراح باسيل: مختلط «نوع ثالث»

المستقبل

أولوية الحكومة: إعادة الثقة واستنهاض الاقتصاد

السعودية: موازنة بعجز أقل 33% عن 2016

اللواء

التحدي الأول للحكومة: باسيل يمهِّد لإنقلاب إنتخابي

النظام السوري يُعلن إستعادة حلب بالكامل

البناء

دعوة دي ميستورا لا تلقى تجاوباً… بانتظار تسلم غوتيريس الأمانة العامة

حلب تعلن نصرها وتحتفل بميلادها… ونهاية «ثورة إسقاط النظام»

السيد يُطلّ اليوم بنصرَيْن لبناني وسوري… والحكومة تقرّ بيانها اليوم؟

الجمهورية

إستعجال داخلي للثقة وخارجي للإنتخابات

الديار

اذا صدق الحريري في وعوده ودعمه عون فعجلة الاقتصاد ستتحسن بسرعة

الجيش والأجهزة وحزب الله وفّروا الاستقرار والامن وهو أساس الازدهار

print

المصدر : NBN