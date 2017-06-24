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عناوين الصحف اللبنانية الصادرة ليوم السبت 24 ـ حزيران ـ 2017

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عناوين الصحف اللبنانية الصادرة ليوم السبت 24 ـ حزيران ـ 2017

النهار
الموازنة والكهرباء طليعة اختبارات اجتماع بعبدا

الاخبار
نصرالله: محور المقاومة يتمدّد
من سائق عمومي إلى مفخِّخ سيارات وناقل انتحاريين

المستقبل
وزير خارجية الصين: نواصل المساعدات لتخفيف انعكاسات النزوح
الحريري: سنخوض الانتخابات بشكل ديموقراطي وهناك من يُخطط للخراب

اللواء
ما بعد إجازة العيد: السلسلة والتحالفات الإنتخابية

البناء
السعودية تكتب بخط محمد بن سلمان صك الإذعان لقطر وتُمهلها عشرة أيام
الرياض تطلب إغلاق القاعدة التركية و«الجزيرة» وقطع العلاقات بإيران وحماس
نصرالله: مئات الآلاف سيأتون لقتال «إسرائيل»… والسعودية أجبن من أن تحارب إيران

الديار
السيد نصرالله في يوم القدس العالمي : نمشي الى النصر المحتوم
«لوجستيو» داعش في قبضة مخابرات الجيش اللبناني

الجمهورية
بعد العيد: ملف النفط أولاً… وجنبلاط يلتقي لافروف

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المصدر : الصحف اللبنانية

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