عناوين الصحف اللبنانية الصادرة ليوم السبت 24 ـ حزيران ـ 2017

النهار
الموازنة والكهرباء طليعة اختبارات اجتماع بعبدا
الاخبار
نصرالله: محور المقاومة يتمدّد
من سائق عمومي إلى مفخِّخ سيارات وناقل انتحاريين
المستقبل
وزير خارجية الصين: نواصل المساعدات لتخفيف انعكاسات النزوح
الحريري: سنخوض الانتخابات بشكل ديموقراطي وهناك من يُخطط للخراب
اللواء
ما بعد إجازة العيد: السلسلة والتحالفات الإنتخابية
البناء
السعودية تكتب بخط محمد بن سلمان صك الإذعان لقطر وتُمهلها عشرة أيام
الرياض تطلب إغلاق القاعدة التركية و«الجزيرة» وقطع العلاقات بإيران وحماس
نصرالله: مئات الآلاف سيأتون لقتال «إسرائيل»… والسعودية أجبن من أن تحارب إيران
الديار
السيد نصرالله في يوم القدس العالمي : نمشي الى النصر المحتوم
«لوجستيو» داعش في قبضة مخابرات الجيش اللبناني
الجمهورية
بعد العيد: ملف النفط أولاً… وجنبلاط يلتقي لافروف
المصدر : الصحف اللبنانية