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عناوين الصحف اللبنانية ـ الجمعة 30-12-2016

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية ـ الجمعة 30-12-2016

السفير
2017: لقاء نصرالله ـ الحريري لم يعد مستحيلاً!
تخفيض النواب إلى 108.. كأنه لم يكن

النهار
الهدنة الثالثة بسوريا في حمى روسيا وتركيا
الحكومة تنطلق بملامح انفتاح على تسوية لقانون الانتخاب

الاخبار
سوريا زمن الهدنة الروسية
حزب لله وحركة أمل: مع النسبية الكاملة… ولكن
طرابلس وتيّار المستقبل: ولّى زمن الولاء الكامل

الجمهورية
ترقُّب لمدى التقيُّد بتنفيذ الوعود… وعون يستعدّ لجولاته الخارجية

البناء
سورية تبدأ بقطف ثمار نصرها في حلب بسقوط خيار تركيا العسكري
وقف نار يستثني النصرة وداعش ومَن معهما… بلا واشنطن والرياض
حزب الله: نحن نقرّر موعد خروجنا من سورية… وحوار «القوات» وارد

اللواء
الحريري للحفاظ على الإستقرار.. والتفاهمات تحوم حول الإنتخابات
أزمة الصحافة تقتحم أول مجلس وزراء.. وحزب الله في بكركي
سريان وقف النار في سوريا يفتح الباب للتسوية بمشاركة أميركية وعربية

الديار
الحرب على داعش والنصرة وأتباعهم ستستمر
روسيا ضمنت الحل وتركيا التزمت به

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المصدر : NBN

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