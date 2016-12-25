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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأحد 25-12-2016

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأحد 25-12-2016

 

النهار

البلد ماشي والحكومة على طريق نيل الثقة – والراعي يطالب بقانون يأتي بنخب جديدة

موسكو تستغرب العقوبات الاميركية… تقدم تركي في اتجاه الباب

الديار

أقرت الحكومة البيان الوزاري والأسبوع المقبل يمنحها المجلس الثقة

عون يزور السعودية الشهر المقبل وقد يزور البابا والفاتيكان

ملفات ضخمة أمام الحكومة فهل تنجح أم تفشل وتبقى في فساد؟

إستنكار أميركي لتواصل نتنياهو مع ترامب وتجاهل أوباما

توقيف «خلية» تونسية مرتبطة بمنفذ اعتداء برلين

المستقبل

نجيب محفوظ وراء قضبان البرلمان

ميلاد على تخوم الموصل

واشنطن: مجلس الأمن محق في إدانة الاستيطان

الحكومة: 2017 عام الانتخابات والعمل

نظام الأسد يخفي جثامين مئات الفلسطينيين قتلهم تعذيباً

اردوغان: لن نسمح بإقامة دولة جديدة شمالي سوريا

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المصدر : NBN

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