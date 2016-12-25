عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأحد 25-12-2016

النهار
البلد ماشي والحكومة على طريق نيل الثقة – والراعي يطالب بقانون يأتي بنخب جديدة
موسكو تستغرب العقوبات الاميركية… تقدم تركي في اتجاه الباب
الديار
أقرت الحكومة البيان الوزاري والأسبوع المقبل يمنحها المجلس الثقة
عون يزور السعودية الشهر المقبل وقد يزور البابا والفاتيكان
ملفات ضخمة أمام الحكومة فهل تنجح أم تفشل وتبقى في فساد؟
إستنكار أميركي لتواصل نتنياهو مع ترامب وتجاهل أوباما
توقيف «خلية» تونسية مرتبطة بمنفذ اعتداء برلين
المستقبل
نجيب محفوظ وراء قضبان البرلمان
ميلاد على تخوم الموصل
واشنطن: مجلس الأمن محق في إدانة الاستيطان
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نظام الأسد يخفي جثامين مئات الفلسطينيين قتلهم تعذيباً
اردوغان: لن نسمح بإقامة دولة جديدة شمالي سوريا
المصدر : NBN