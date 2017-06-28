عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 28-6-2017

صحيفة الجمهورية:
ـ بري لإقرار “السلسلة” قبل الموازنة… ولا مجلس وزراء اليوم
صحيفة البناء:
مهلة السعودية لقطر تقترب… وقلق “إسرائيلي” في سورية… وتوتر تركي أميركي
ـ واشنطن تدخل على الخط بتهديد دمشق بذريعة هجوم كيميائي… وموسكو تحذر
ـ جنبلاط ينصح قطر ويُحرج الحريري… وحملة على كلام نصرالله في حال الحرب
صحيفة الاخبار:
ـ نصرالله يصعّد إقليمياً مرتاحاً لوضعه محلياً
صحيفة اللواء:
ـ تجاذب مالي يسبق استئناف مناقشة السلسلة بعد أسبوعين
ـ إتصالات لإبعاد التوتُّر الإقليمي عن “وثيقة بعبدا”.. والبواخر أمام مجلس الوزراء الأربعاء
صحيفة المستقبل:
ـ مشاورات رئاسية لتزخيم العمل الحكومي والتشريعي.. والتعيينات على “نار حامية” “
ـ وثيقة بعبدا” على سكّة التنفيذ
صحيفة الديار:
ـ المجلس نحو اقرار الموازنة دون قطع حساب والسلسلة أولوية والكهرباء في الانتظار
ـ السفارة الأميركية : نحن مع الجيش ومساعداتنا المستمرة خير دليل على ذلك
صحيفة الأنوار:
ـ مجلس النواب ينشغل بسلسلة الرتب… والحكومة بقضية بواخر الكهرباء