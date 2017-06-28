عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 28-6-2017

صحيفة الجمهورية:

ـ بري لإقرار “السلسلة” قبل الموازنة… ولا مجلس وزراء اليوم

صحيفة البناء:

مهلة السعودية لقطر تقترب… وقلق “إسرائيلي” في سورية… وتوتر تركي أميركي

ـ واشنطن تدخل على الخط بتهديد دمشق بذريعة هجوم كيميائي… وموسكو تحذر

ـ جنبلاط ينصح قطر ويُحرج الحريري… وحملة على كلام نصرالله في حال الحرب

صحيفة الاخبار:

ـ نصرالله يصعّد إقليمياً مرتاحاً لوضعه محلياً

صحيفة اللواء:

ـ تجاذب مالي يسبق استئناف مناقشة السلسلة بعد أسبوعين

ـ إتصالات لإبعاد التوتُّر الإقليمي عن “وثيقة بعبدا”.. والبواخر أمام مجلس الوزراء الأربعاء

صحيفة المستقبل:

ـ مشاورات رئاسية لتزخيم العمل الحكومي والتشريعي.. والتعيينات على “نار حامية” “

ـ وثيقة بعبدا” على سكّة التنفيذ

صحيفة الديار:

ـ المجلس نحو اقرار الموازنة دون قطع حساب والسلسلة أولوية والكهرباء في الانتظار

ـ السفارة الأميركية : نحن مع الجيش ومساعداتنا المستمرة خير دليل على ذلك

صحيفة الأنوار:

ـ مجلس النواب ينشغل بسلسلة الرتب… والحكومة بقضية بواخر الكهرباء