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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 28-6-2017

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 28-6-2017

صحيفة الجمهورية:
ـ بري لإقرار “السلسلة” قبل الموازنة… ولا مجلس وزراء اليوم

صحيفة البناء:
مهلة السعودية لقطر تقترب… وقلق “إسرائيلي” في سورية… وتوتر تركي أميركي
ـ واشنطن تدخل على الخط بتهديد دمشق بذريعة هجوم كيميائي… وموسكو تحذر
ـ جنبلاط ينصح قطر ويُحرج الحريري… وحملة على كلام نصرالله في حال الحرب

صحيفة الاخبار:
ـ نصرالله يصعّد إقليمياً مرتاحاً لوضعه محلياً

صحيفة اللواء:
ـ تجاذب مالي يسبق استئناف مناقشة السلسلة بعد أسبوعين
ـ  إتصالات لإبعاد التوتُّر الإقليمي عن “وثيقة بعبدا”.. والبواخر أمام مجلس الوزراء الأربعاء

صحيفة المستقبل:
ـ مشاورات رئاسية لتزخيم العمل الحكومي والتشريعي.. والتعيينات على “نار حامية” “
ـ وثيقة بعبدا” على سكّة التنفيذ

صحيفة الديار:
ـ المجلس نحو اقرار الموازنة دون قطع حساب والسلسلة أولوية والكهرباء في الانتظار
ـ السفارة الأميركية : نحن مع الجيش ومساعداتنا المستمرة خير دليل على ذلك

صحيفة الأنوار:
ـ مجلس النواب ينشغل بسلسلة الرتب… والحكومة بقضية بواخر الكهرباء

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المصدر : NBN

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