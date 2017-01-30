عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 30-1-2017

“النهار”:

فوضى وارتباك واستياء بسبب قرار ترامب

برّي عن قانون الانتخاب: لا تقدّم – عدوان متفائل بإنجازه في أسبوعين

الجيش السوري سيطر على وادي بردى وبدء انسحاب مقاتلي المعارضة إلى إدلب

بونوا آمون مرشّح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة

“الأخبار”:

قرارات ترامب.. أميركا بلا قناع

لا للمحادل الانتخابية

البترون: معركة المسيحي الأقوى

فرنسا: «المكنسة» تطال فالس… وفيون في مهبّ الفضائح

سوريا: زوال «جيش الفتح» و«أحرار الشام» تعدّ الرد

“البناء”:

دمشق تشرب ماءها زلالاً من عين الفيجة والإرهاب لحرب الموت الزؤام

إجراءات ترامب تصيب الأبرياء وتتسبّب بالفوضى… وتُنذر بغضب عراقي

قانون السكين بدلاً من الستين يُعيد النقاش للصفر مع تسريبات خارج التوافق

“الجمهورية”:

التباعد كبير,, ولا قانون بعد

ترامب يربك العالم

أقانون للانتخابات أم دستور لكيان

مخدرات Delivery.. تجار “بالمفرق” وشبكات “بالجملة”

“اللواء”:

دفاع عوني عن المختلط.. وحزب الله يحذّر من تأبيد الزعامات!

قرارات ترامب العنصرية تثير غضباً عالمياً وفوضى في المطارات

النظام يعلن السيطرة الكاملة على وادي بردى

“الديار”:

40 اقتراحاً للمختلط و«الحبل على الجرّار»

بري : النسبيّة وتطبيق الدستور

“المستقبل”:

ترامب والملك سلمان يؤيدان مناطق آمنة في سوريا واليمن

محاولة اغتيال شروف: القتلة معروفون

« بيرلا» تغادر وترسم لوحات جليدية

عون: لا أحد أقوى من الدولة

شهيد فلسطيني في مخيم جنين .. قتله الاحتلال في عيد ميلاده الـ 19