عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-12-2016

“السفير”:

مناقشة البيان الوزاري: «مفرقعات».. و«اختبارات»

ماذا تضمّنت رسالة نصرالله إلى جنبلاط؟

الغزو التركي يتعثر أمام مدينة الباب

تهويدٌ متصاعد للقدس بين عهدين أميركيين

نعم.. لتثبيت سعر الليرة

“النهار”:

الثقة اليوم والنسبية تاهت في البيان الوزاري

معركة الباب تُثير جدلاً بين أنقرة وواشنطن – الأسلحة الأميركيّة للمعارضة تُقلق موسكو

إسرائيل ترد على قرار مجلس الأمن بوحدات سكنية جديدة في القدس

العبادي: نحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على داعش نهائياً

“الأخبار”:

كذبة حلب المقسومة

المقاومة تحيّد سلاح الجو الاسرائيلي؟

تحرير الموصل في انتظار تحرر العبادي

قرار مجلس الأمن صفعة نتنياهو المتأخرة

“البناء”:

تشاور لافروف وكيري حول سورية للتنسيق… ومناوشات تركية أميركية

رقم قياسي لشهرين: الحكومة تشكلت وأنجزت بيانها وتقدمت للثقة وستنالها

مناقشة نيابية سريعة وتصويت بشبه الإجماع… ونصرالله واثق من نصر المقاومة

“الجمهورية”:

إختَصَروا.. والثقة اليوم

ذكرى استشهاد “رجل الحوار”

الشرق بين تناسل الصراعات وعقم التسويات

“اللواء”:

التسوية تجتاز أول اختبار: ثقة مئوية للحكومة

الأسد يصعِّد في وادي بردى والأكراد يتقدّمون نحو الرقة

ترامب يُهاجم الأمم المتحدة: نادٍ لقضاء الوقت

“الديار”:

جلسة «انتخابية» مملة غابت عنها مشاكل اللبنانيين وسجالات مستقبلية

لجنة من المستقبل وحزب الله وأمل لقانون الانتخابات وتواصل بين حارة حريك والمختارة

“المستقبل”:

«استعادة الثقة بالدولة والدستور والوفاق» تنطلق اليوم ثقة وطنية عارمة بحكومة الحريري

مجلس النواب يستعجل الثقة.. والتصويت اليوم

بدء أول محاكمة في اسطنبول لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب