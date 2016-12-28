عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 28-12-2016

“السفير”:
مناقشة البيان الوزاري: «مفرقعات».. و«اختبارات»
ماذا تضمّنت رسالة نصرالله إلى جنبلاط؟
الغزو التركي يتعثر أمام مدينة الباب
تهويدٌ متصاعد للقدس بين عهدين أميركيين
نعم.. لتثبيت سعر الليرة
“النهار”:
الثقة اليوم والنسبية تاهت في البيان الوزاري
معركة الباب تُثير جدلاً بين أنقرة وواشنطن – الأسلحة الأميركيّة للمعارضة تُقلق موسكو
إسرائيل ترد على قرار مجلس الأمن بوحدات سكنية جديدة في القدس
العبادي: نحتاج إلى ثلاثة أشهر للقضاء على داعش نهائياً
“الأخبار”:
كذبة حلب المقسومة
المقاومة تحيّد سلاح الجو الاسرائيلي؟
تحرير الموصل في انتظار تحرر العبادي
قرار مجلس الأمن صفعة نتنياهو المتأخرة
“البناء”:
تشاور لافروف وكيري حول سورية للتنسيق… ومناوشات تركية أميركية
رقم قياسي لشهرين: الحكومة تشكلت وأنجزت بيانها وتقدمت للثقة وستنالها
مناقشة نيابية سريعة وتصويت بشبه الإجماع… ونصرالله واثق من نصر المقاومة
“الجمهورية”:
إختَصَروا.. والثقة اليوم
ذكرى استشهاد “رجل الحوار”
الشرق بين تناسل الصراعات وعقم التسويات
“اللواء”:
التسوية تجتاز أول اختبار: ثقة مئوية للحكومة
الأسد يصعِّد في وادي بردى والأكراد يتقدّمون نحو الرقة
ترامب يُهاجم الأمم المتحدة: نادٍ لقضاء الوقت
“الديار”:
جلسة «انتخابية» مملة غابت عنها مشاكل اللبنانيين وسجالات مستقبلية
لجنة من المستقبل وحزب الله وأمل لقانون الانتخابات وتواصل بين حارة حريك والمختارة
“المستقبل”:
«استعادة الثقة بالدولة والدستور والوفاق» تنطلق اليوم ثقة وطنية عارمة بحكومة الحريري
مجلس النواب يستعجل الثقة.. والتصويت اليوم
بدء أول محاكمة في اسطنبول لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب