عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء في 5 تموز 2017

النهار

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قطر: لائحة مطالب الدول المقاطعة “غير واقعية”

عودة اللاجئين مصلحة لبنانية أم سورية؟ ولمن الغلبة؟

الجيش يوضح أسباب وفاة أربعة لاجئين من عرسال

الأخبار

السلطة تغطّي مطلقي النار!

وفاة أربعة سوريين من موقوفي عرسال تصعّد الحملة على المؤسسة العسكرية

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قطر تواصل رفض الوصاية: تصعيد يسبق اجتماع القاهرة

البناء

أستانة: تقدّم طفيف في ملفات التهدئة والرقابة شمالاً ومراوحة جنوباً… والمصالحة سورية

استعداد سعودي قطري للمواجهة… غياب الرياض عن قمة العشرين… وبوتين ترامب الجمعة

اشتباك وزاري حول «عودة النازحين» فهل يحسمها رئيس الجمهورية بالتصويت ويرتاح الحريري؟

الجمهورية

أستانا لتثبيت “المناطق الآمنة”

سباق بين الرصاص والنتائج

جعجع عاتب على “من بقولون انهم يريدون بناء دولة”

اجتماع القاهرة اليوم لدرس الرد القطري

اللواء

«قسد» تنجح باختراق السور الأثري في الرقة القديمة

الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق في مؤتمر صحفي: أي عرقلة للسلسلة ستكون لها عواقب لا تُحمد عقباها

قطر تعتبر المطالب «غير واقعية» واجتماع رباعي اليوم

الملك سلمان يدعو لقمة سعودية إفريقية

الديار

هل سيعتمد مجلس الوزراء حلاً جزئياً او جذرياً حيال النازحين السوريين؟

سجال حكومي حول احالة ملف البواخر الى مديرية المناقصات

المستقبل

الشرق الأسخن

عون: لبنان يتمنّى نجاح مفاوضات آستانة ليعود النازحون بأمان

الحريري يعرض الأوضاع مع أرسلان وفرعون وهوت

«قوات سوريا الديموقراطية» تخترق سور المدينة القديمة في الرقة

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المصدر : الصحف اللبنانية