عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 04-07-2017

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البناء

«إسرائيل» تتراجع عن تهديداتها… وحزب الله يسخر منها ويردّ: وجود الكيان سيكون على الطاولة

المقداد: ردّنا سيكون مختلفاً إذا اعتدى الأميركون المهندس: طريق بغداد دمشق فتحناها ولن تُقفل

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الجمهورية

الملفات الضاغطة تقرع طبول الخلاف

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الملك سلمان وترامب يبحثان تجفيف منابع الإرهاب

عون: نعمل لتأمين حاجات البقاع الغربي ضمن خطة شاملة

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عباس يعلن استعداده لـ «صفقة سلام تاريخية» وفق حلّ الدولتين

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المصدر : الصحف اللبنانية