عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 13-06-2017

النهار
ساعات مصيرية للأزمة… والتمديد على الباب
غاز قطر صنع نهضتها…هل تجازف باستخدامه سلاحاً؟
عودة نازحين سوريين من عرسال الى عسال الورد: فولكلور أم حقيقة؟
التسوية في امتحانها الاخير… والامن مشغول بـ”أبو الروس”
الأخبار
«الحشد الشعبي» من الفتوى إلى الدولة
قانون الانتخاب: «عضّ أصابع» الساعات الأخيرة
القاهرة تُنقذ الحريري من إحراج «الأزمة الخليجية»
الجرائم في لبنان: «الدولة الفاشلة» تقتل
البناء
لقاء روسي أميركي في عمان لمنع التصادم… وتبريد السباق على الحدود السورية العراقية
بعد 3 سنوات: داعش فانية وتتبدّد في الموصل والرقة ولن تتمدّد إلى البادية ودير الزور
قانون الانتخاب يختتم 8 سنوات الجلجلة… من أربعاء الإقرار إلى جمعة التصديق
الجمهورية
القانون: بلبلة ما قبل الولادة
قمة لبنانية- قبرصية
إنسحابات من امتحانات الثانوية العامة
موسكو توقف نافالني وألفا من مناصريه
اللواء
قمّة لبنانية -; قبرصية في بعبدا وتوافق على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب
الحريري: صفحة قانون الـ 60 طويت وسيكون لدينا قانون جديد للإنتخاب غداً
ترامب: معاقبة قطر عمل إيجابي لوقف تمويل الإرهاب
الملك سلمان يستقبل نواز شريف: أزمة قطر والعلاقات الثنائية
بعد إعلان إسرائيل تخفيض الكهرباء … رمضان غزة يغرق في الظلام
الديار
«الهاوية» على «الابواب» وباسيل امام «معادلة»: «القبول أو الرفض»
«عسال الورد» تحرج الحكومة والحريري يرفض ملفا «سيئاً» انتخابيا!
المستقبل
ترامب يؤكد الفوز بمعركة الإرهاب.. والسعودية ترحّب
عون وانستاسيادس يتوافقان على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب
الحريري: طويت صفحة «الستين» والأربعاء سيكون لدينا قانون
روسيا: توقيف مئات المعارضين تظاهروا ضد الفساد