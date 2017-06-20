عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 20-6-2017

النهار

حوار بعبدا: نادي السلطة بلا معارضين

مسؤولون غائبون ومواطنون متأقلمون… بحرنا يحتضر فلننتفض!

عرض عضلات ايراني…المسافة بين كارمنشاه ودير الزور هي نفسها بين بوشهر والرياض!

عزل قطر “قد يستمر سنوات”… الامارات تطالب الدوحة “بتغيير سياستها”

الأخبار

«الأخبار» في الموصل.. وكأنّ الحربَ لم تكن!

نهاية «سعودي أوجيه»

سوريا: الجيش يحضّر عمليات واسعة نحو دير الزور

البناء

الرسائل الصاروخية الإيرانية تشغل بال واشنطن وتل أبيب والرياض

واشنطن تطلب العودة للتفاهم في سورية وموسكو تشترط شراكة الجيش السوري

لا تعديلات على قانون الانتخاب… ولقاء بعبدا قوة دفع للاقتصاد والأمن حتى الربيع

الجمهورية

“لقاء الخميس”: تحديد الأولويات.. ومصالحات

الارهاب يفشل في فرنسا

البطاقة الممغنطة تمتحن نيّات وتعرّي التمديد

اللواء

المفتي دريان في إفطار على شرفه بالكورة: نحتاج كل شخصيّاتنا السنيّة لنقوّي بعضنا بعضاً

عون وقع مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب

الحريري: الحكومة ستضع خطة متكاملة للنفايات

موسكو تنهي بالتنسيق الجوّي مع واشنطن

الديار

عودة «الكيمياء» بين حزب الله «والمستقبل» تمهد للقاء الحريري نصرالله ؟

بعبدا على «خط التهدئة»… ووساطة قواتية بين الحريري وجنبلاط

المستقبل

الملك سلمان يبحث مع العبادي التطورات الإقليمية

مصر والإمارات لمحاربة تمويل الإرهاب

عون: هدف لقاء بعبدا برمجة تنفيذ المشاريع المتأخّرة

الحريري: ملتزمون شؤون كل المناطق وخطة متكاملة للنفايات

روسيا تزوّد مصر بمقاتلات «ميغ 29» ومروحيات