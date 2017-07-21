عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 21 ـ 7 ـ 2017

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معركة الجرود انطلقت
انتخابات صيدا.. الأصوات مقابل النفايات!
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فلسطين تستعدّ ليوم المنازلة الكبرى دفاعاً عن الأقصى… وغياب عربي إسلامي
مفاوضات وحرب الجرود: حزب الله يتقدّم… وتغطية جوية سورية… وطلب مهلة للفجر
🔹النهار
معركة جرود عرسال بدأت
“النهار” في البرلمان الايراني … هكذا دخله الارهابيون
🔹اللواء
طلائع معركة الجرود على وقع دعوات أميركية ودولية لنزع سلاح حزب الله
6 سفيرات في العواصم الكبرى والفاعلة.. وانتفاضة القضاء ضد السلسلة تتصاعد
🔹الجمهورية
إشتباك حول السلسلة والضرائب… ومحاصصة في التشكيلات الديبلوماسية
أسرار ترامب لوقف برنامج تسليح المعارضة السورية
المصدر : الصحف اللبنانية