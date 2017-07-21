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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 21 ـ 7 ـ 2017

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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 21 ـ 7 ـ 2017

 

 🔹الاخبار
معركة الجرود انطلقت
انتخابات صيدا.. الأصوات مقابل النفايات!

 🔹البناء
فلسطين تستعدّ ليوم المنازلة الكبرى دفاعاً عن الأقصى… وغياب عربي إسلامي
مفاوضات وحرب الجرود: حزب الله يتقدّم… وتغطية جوية سورية… وطلب مهلة للفجر

 🔹النهار
معركة جرود عرسال بدأت
“النهار” في البرلمان الايراني … هكذا دخله الارهابيون

 
 🔹اللواء
طلائع معركة الجرود على وقع دعوات أميركية ودولية لنزع سلاح حزب الله
6 سفيرات في العواصم الكبرى والفاعلة.. وانتفاضة القضاء ضد السلسلة تتصاعد

 

  🔹الجمهورية
إشتباك حول السلسلة والضرائب… ومحاصصة في التشكيلات الديبلوماسية
أسرار ترامب لوقف برنامج تسليح المعارضة السورية

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المصدر : الصحف اللبنانية

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