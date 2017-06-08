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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 08-06-2017

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 08-06-2017

النهار
“داعش” ضرب إيران للمرة الأولى
بدء العد العكسي و”حزب الله” ينتقد التعديلات الدستورية

الاخبار
أفكار جديدة لإنقاذ اتفاق «النسبية»

الجمهورية
الكيد لم يُفرج عن القانون… والمشنوق لـ«الجمهورية»: سيقرّ قبل 12 حزيران

البناء
غرفة عمليات الحلفاء في سورية: قادرون على استهداف الأميركيين… وصمتنا لن يطول
طهران: عمليات الإرهاب بتوقيع سعودي أميركي أنقرة: معاهدة عسكرية مع قطر
قانون الانتخاب يترنّح… وشبح الستين حاضر في تعقيد الولادة… بانتظار معجزة

اللواء
سباق الساعات العصيبة: هل يولد القانون قبل الإثنين؟

الديار
فرص إقرار القانون تتضاءل و«الديـار» تنشر محضر اجتماع بيت الوسط
بري: «اللي بكبّر الحجر ما بيصيب» – «الوطني الحرّ»: ليكن التصويت الكلمة الفصل

المستقبل
الحريري: قانون الانتخاب تجاوز عقبات كأداء وبقيت بعض التفاصيل

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المصدر : الصحف اللبنانية

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