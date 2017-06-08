عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 08-06-2017

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الكيد لم يُفرج عن القانون… والمشنوق لـ«الجمهورية»: سيقرّ قبل 12 حزيران
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قانون الانتخاب يترنّح… وشبح الستين حاضر في تعقيد الولادة… بانتظار معجزة
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الديار
فرص إقرار القانون تتضاءل و«الديـار» تنشر محضر اجتماع بيت الوسط
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المصدر : الصحف اللبنانية