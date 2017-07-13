عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 13-7-2017

الاخبار

«محرقة» النسبية: «انتحاريون» كسالى… و«ضحايا» الصوت التفضيلي

النهار

“داعش” الدولة سقط والظاهرة انكفأ

الحكومة بالتعيينات… ومعركة عرسال لـ”السيّد”!

البناء

ترامب: التعاون مع روسيا في سورية مثال لما يمكننا فعله معاً في ملفات عديدة

واشنطن تضع يدها على المصارف الخليجية بذريعة حلّ الأزمة الخليجية القطرية

الجمهورية

ترقُّب داخلي لتطوُّرات عرسال… وتأجيل الإشتباك حول الآلية

بدأ تقاسم النفوذ في سوريا

اللواء

عودة نازحي عرسال تسابق معركة الجرود والسلسلة

الحريري ينزع فتيل الآلية بالتأجيل.. والسلسلة تؤخِّر الجلسة التشريعية

المستقبل

الحريري: صار وقت الشغل

اجتماع جدة يبحث أزمة قطر من جوانبها كافة

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المصدر : NBN