عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 15/6/2017

الأخبار

النسبية تواجه مأزق البطاقة الممغنطة

حراك تركي في الخليج: مع قطر لا ضد الآخرين

النهار

هكذا رست الصفقة… وسلّم العهد بالتمديد !

تركيا تتحرك ديبلوماسياً والدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر

الجمهورية

إسدال الستار على القانون… وانطلاق العجَلة الحكوميَّة والمجلسيَّة

بري ثبّتَ الجلسة التشريعية في موعدها يوم الجمعة

اللواء

مجلس النواب يُقِرّ غداً التمديد.. و انتخابات النسبية بعد 11 شهراً

بعبدا تتحدّث عن تمثيل ناقص.. والكتل تستعد لإعتراضات في المجلس

البناء

مساعٍ روسية مع تركيا والأردن لفتح المعابر الحدودية مع سورية للترانزيت

الانتخابات في 6 أيار… وأمّ المعارك في دائرة زغرتا بشرّي البترون الكورة

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المصدر : الصحف اللبنانية