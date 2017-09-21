عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 21-9-2017

الاخبار

دير الزور.. سباق النفط يتسارع

البطاقة البايومترية «طارت»!

اللواء

لبنان يرفع الدستور بوجه ترامب: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين

خلوة برّي -; الحريري لم تحسم التباين الإنتخابي.. ومصير تعديلات السلسلة رهن قرار الدستوري غداً

الجمهورية

الخطوة الأولى لإنشاء الصندوق السيادي لعائدات النفط

مفاجأة الحكومة في طرابلس: سفينة عائمة لتحويل الغاز

البناء

روحاني يردّ بقوة… والأوروبيون ينتقدون دعاة إلغاء التفاهم النووي مع إيران

إدلب: هجوم معاكس للجيش… وموسكو: النصرة تخسر 850 من عناصرها

المستقبل

الأمن ممسوك.. ولا خوف من فزّاعة التوطين

الصحة العالمية تحذر: المضادات الحيوية تنقرض

الديار

حزب الله لـ«الديار»: «حذرنا من التوطين وعلى الحكومة حسم امرها»

هل تحديد الجلسة النيابية المقبلة مرتبط بالبطاقة البيومترية؟

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المصدر : NBN