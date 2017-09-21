عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 21-9-2017

الاخبار
دير الزور.. سباق النفط يتسارع
البطاقة البايومترية «طارت»!
اللواء
لبنان يرفع الدستور بوجه ترامب: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين
خلوة برّي -; الحريري لم تحسم التباين الإنتخابي.. ومصير تعديلات السلسلة رهن قرار الدستوري غداً
الجمهورية
الخطوة الأولى لإنشاء الصندوق السيادي لعائدات النفط
مفاجأة الحكومة في طرابلس: سفينة عائمة لتحويل الغاز
البناء
روحاني يردّ بقوة… والأوروبيون ينتقدون دعاة إلغاء التفاهم النووي مع إيران
إدلب: هجوم معاكس للجيش… وموسكو: النصرة تخسر 850 من عناصرها
المستقبل
الأمن ممسوك.. ولا خوف من فزّاعة التوطين
الصحة العالمية تحذر: المضادات الحيوية تنقرض
الديار
حزب الله لـ«الديار»: «حذرنا من التوطين وعلى الحكومة حسم امرها»
هل تحديد الجلسة النيابية المقبلة مرتبط بالبطاقة البيومترية؟
المصدر : NBN