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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 21-9-2017

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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 21-9-2017

الاخبار
دير الزور.. سباق النفط يتسارع
البطاقة البايومترية «طارت»!

اللواء
لبنان يرفع الدستور بوجه ترامب: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين
خلوة برّي -; الحريري لم تحسم التباين الإنتخابي.. ومصير تعديلات السلسلة رهن قرار الدستوري غداً

الجمهورية

الخطوة الأولى لإنشاء الصندوق السيادي لعائدات النفط
مفاجأة الحكومة في طرابلس: سفينة عائمة لتحويل الغاز

البناء

روحاني يردّ بقوة… والأوروبيون ينتقدون دعاة إلغاء التفاهم النووي مع إيران
 إدلب: هجوم معاكس للجيش… وموسكو: النصرة تخسر 850 من عناصرها

المستقبل
الأمن ممسوك.. ولا خوف من فزّاعة التوطين
الصحة العالمية تحذر: المضادات الحيوية تنقرض

 

الديار

حزب الله لـ«الديار»: «حذرنا من التوطين وعلى الحكومة حسم امرها»
هل تحديد الجلسة النيابية المقبلة مرتبط بالبطاقة البيومترية؟

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المصدر : NBN

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